Нуртдин Ибрагимов рассказал, что считает важным в поправках к Конституции РФ

Председатель общественной организации "Ветераны пограничники Тюменской области" Нуртдин Ибрагимов проголосовал по поправкам в Основной Закон страны.

"Занимаюсь общественной деятельностью и был обязан выполнить свой гражданский долг. В мире все течет и все меняется, мы должны идти в ногу со временем. Назрела необходимость внести изменения в Основной Закон страны по многим направлениям, и я выступаю только за поправки, - отметил общественник.



По мнению Ибрагимова, важно то, что в школах будет уделяться значительно много времени патриотическому воспитанию детей.

"Много лет эту функцию выполняли только родители. Теперь государство решает, что патриотов нужно растить с раннего детства и потому патриотическое воспитание вернули в кружки, школы, секции", - рассказал корреспонденту "Тюменской области сегодня" Ибрагимов. Еще одной важной темой общественник считает заботу о ветеранах и индексацию пенсий.