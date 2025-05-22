За дизайн-проекты благоустройства в Тюменской области проголосовало более 100 тыс человек

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Более 100 тысяч жителей Тюменской области проголосовали за дизайн-проекты объектов благоустройства пяти общественных пространств в Тюмени, Тобольске и Ишиме, сообщил губернатор Александр Моор.

Глава региона напомнил, что до середины июня ещё есть время, чтобы проголосовать за вариант дизайна, который понравился больше всего. Выразить своё мнение можно на портале zagorodsreda.gosuslugi.ru.

Голосование проводится ежегодно в в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Работы по предлагаемым проектам начнутся в 2026 году. Сейчас ведется благоустройство семи объектов, для которых дизайн выбрали в прошлом году.

"Проект "Формирование комфортной городской среды" – это реальная возможность для всех нас сообща менять города к лучшему, делать их более уютными, удобными и красивыми. С 2019 по 2024 год в Тюменской области только по нацпроекту благоустроили 79 дворовых территорий и 33 общественных пространства", - отметил губернатор.