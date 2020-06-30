Председатель Тюменской гордумы пригласил тюменцев на участки для голосования

Председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный проголосовал на избирательном участке № 2272, который расположен в здании Тюменского областного государственного института развития регионального образования (ТОГИРРО).

Евгений Заболотный отметил важность голосования, подчеркнул значение каждой из поправок: "В такие моменты как никогда ощущаешь собственную причастность к истории страны, к сегодняшнему дню, к ее будущему. От нашей поддержки предложенных поправок в основной закон будет зависеть наша дальнейшая жизнь и жизнь наших детей, внуков, правнуков. Вносимые изменения в основной закон страны касаются каждого из нас".

Председатель думы выразил уверенность, что тюменцы обязательно придут на избирательные участки и проявят свою гражданскую позицию. Участки для голосования работают с 25 июня по 1 июля включительно с 8 до 20 часов.