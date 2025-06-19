Подготовку к Дню города обсудили в Тюменской гордуме

В честь Дня города в Тюмени в этом году организуют более тридцати мероприятий, предполагается, что их участниками станут около 458 тысяч человек, а занятие и развлечение по интересам на праздничных площадках сможет найти каждый — вне зависимости от возраста, не только в центре города, но и на периферии.

Вопрос подготовки города к празднованию 439-й годовщины со дня основания Тюмени депутаты гордумы и представители администрации рассмотрели на заседании постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению.

Директор департамента культуры Ирина Алексеева сообщила, что праздничное оформление Тюмени завершится к 15 июля, мероприятия для всех возрастов стартуют 21 июля. Молодежь будет зажигать на фестивалях кубинского танца "Чака Чака", "Танцующий город", "КаверФест" и "Тюмень — территория силы". Семейных тюменцев ждут на программе "Восславим град Тюмень", празднике колокольного звона и выставки о военных заводах. По традиции пройдут церемонии возложения цветов на Исторической площади и у памятника Андрею Текутьеву. Основным местом празднования Дня города (26 июля) станет площадь 400-летия Тюмени, где пройдут выступления коллективов, поздравления официальных лиц, а вечером — концерт Олега Газманова и фейерверк. В этот день также состоится забег "5 верст", парад красных машин, будет работать детская площадка "Крылатые качели". Для детей участников СВО организуют кинопоказы и экскурсии в музеи. Отвечая на вопрос депутата Николая Моисеева, представитель администрации подчеркнула, что программа ориентирована не только на центральные площадки Тюмени, но и на другие районы города.

В целом в Тюмени планируется более тридцати мероприятий, которые охватят 457 800 человек, акцентировала внимание присутствующих председатель гордумы Светлана Иванова и выразила уверенность, что тюменцы и гости города положительно оценят праздник.

"Организаторы делают праздник веселым, ярким и чудесным, чтобы прославить наш город. Вносят больше креатива в сторону туристической привлекательности. Увеличено количество мероприятий для молодежи. Особое внимание уделено обеспечению безопасности", — резюмировал председатель постоянной комиссии Степан Киричук.