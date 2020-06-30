Руководитель тюменского детского экодвижения рассказала об участии в голосовании по поправкам в Конституцию

На избирательных участках Тюменской области продолжается голосование по поправкам в Конституцию РФ. Председатель Тюменского областного общественного детского движения "ЧИР" Светлана Максимова рассказала о своем участии в голосовании.

"В предложенных нормах есть поправки, которые я выделяю особо. Понятно, что я могу с чем-то соглашаться, с чем-то нет, но есть значимые изменения, которые влияют на нашу дальнейшую жизнь. Они касаются некоммерческих организаций. Там много изменений в положительную сторону. Экологические поправки, экологическое просвещение — не менее важно. Большой блок отдается социальной сфере, что тоже очень близко для меня", — отметила Светлана Максимова, которая также является председателем комиссии по социальной политике, поддержке семьи, детей и материнства общественной палаты Тюменской области.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ началось 25 июня и продлится по 1 июля включительно.