Тюменцев приглашают принять участие в онлайн-конкурсе на знание Конституции РФ

Всероссийский онлайн-конкурс "30 лет Конституции России - проверь себя!", который организует партия "Единая Россия", продлили до 10 декабря. Все желающие граждане РФ в возрасте от 18 лет могут поучаствовать в тестировании и проверить свои знания об Основном законе Российской Федерации.

"Согласно Основному закону нашей страны, права и свободы принадлежат каждому из нас от рождения и все мы равны перед законом. Поэтому необходимо знать Закон, уметь отстаивать свои права, но при этом не забывать и помнить о своих конституционных обязанностях", - отмечает депутат Тюменской городской Думы Александр Соловьев в своем Telegram-канале.

Принять участвовать в конкурсе можно по ссылке. В ходе тестирования предстоит ответить на 10 вопросов. На прохождение дается 10 минут. Результат с правильными ответами отображается сразу после завершения теста, а на указанную электронную почту придет сертификат.

10 участников, набравших наибольшее количество баллов, получат ценные призы. Общий призовой фонд составляет 1,5 млн рублей, главный приз - УАЗ Патриот.