В Тюмени презентуют монографию о гуманитарном потенциале Конституции РФ

Афиша: Тюменский государственный университет

В библиотеке Тюменского государственного университета 28 августа в 12:00 состоится презентация монографии "Гуманитарный потенциал Конституции Российской Федерации" под редакцией Геннадия Чеботарева.

Геннадий Николаевич – доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист РФ, Почетный работник сферы образования РФ, научный руководитель Института государства и права ТюмГУ, председатель Общественной палаты Тюменской области, автор более двухсот научных работ и учебно-методических разработок, участник Конституционного совещания 1993 года.

Новая монография российских правоведов посвящена анализу гуманитарного потенциала Конституции РФ, исследованию проблем конституционализации традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Ценностные ориентиры российской Конституции рассматриваются исследователями в контексте приоритета духовных ценностей над материальными.

Презентация монографии и встреча авторов с читателями состоится в библиотеке ТюмГУ (ул. Семакова, 18). Вход по паспорту или пропуску.