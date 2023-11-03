Фуат Сайфитдинов провел "Разговор о важном" с тюмескими гимназистами

В Большом зале заседаний регионального парламента председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов в преддверии 30-летия со дня принятия Конституции РФ рассказал учащимся гимназии ТюмГУ об основах конституционного строя России. Встреча прошла в рамках проекта "Разговор о важном", инициированного Министерством просвещения РФ с целью укрепления духовно-нравственных ценностей и воспитания патриотизма среди школьников.

Открывая лекцию, Фуат Сайфитдинов акцентировал внимание на том, что 1990-е годы для нашей страны были непростым временем:

Распался Советский Союз, входившие в его состав республики объявили о своей независимости. В стране разразился экономический и политический кризис, и единственно верным в таких условиях было решение о принятии новой конституции. Началась большая работа, так как необходимо было определить основы конституционного строя, права и свободы граждан, главные принципы государственного устройства, структуру государственной власти и систему управления страной. 12 декабря 1993 года на референдуме был принят Основной закон – Конституция Российской Федерации. И как показало время, выбор был сделан верный, что позволило стране в течение всех последующих 30 лет жить и развиваться в правовом поле.

Далее Фуат Сайфитдинов подробно остановился на теме законодательного регулирования различных сфер жизни общества.

"Вопросы бюджета, налогов и сборов, социальной поддержки граждан регулируются посредством законов. Но ни один принимаемый закон не должен содержать нормы, противоречащие Конституции России. При сложных ситуациях обращаются в Конституционный суд Российской Федерации. И уже он разрешает возникшие вопросы. Это и есть правовое, демократическое и многонациональное государство, в котором мы живем, и в котором на любой вопрос есть ответ", - отметил законодатель.

Раскрывая тезис президента России Владимира Путина о том, что Конституция – это живой, созвучный времени документ, Фуат Сайфитдинов рассказал о принятых в июле 2020 года поправках в Основной закон:

Жизнь не стоит на месте, поэтому возникают новые вызовы и новые задачи в сфере государственного управления. Таким ответом на вызовы современности стали принятые 2020 году дополнения к Конституции России. Наиболее важным из них стало закрепление приоритета Конституции над международными договорами, заключенными нашей страной. Теперь эти договоры не могут противоречить ценностям Конституции России, и как показало время, принятые изменения были очень своевременными.

После просмотра видеофильма, посвященного 30-летию принятия Основного закона, Фуат Сайфитдинов подчеркнул, что заложенный в Конституции потенциал нужно реализовывать на практике, и тогда величие России станет зримой ценностью, пробуждающей чувство гордости у всех, кто живет в нашей стране.