Работу на ПМЭФ Моор начал с укрепления связей Тюменской области с "Биокад"

Губернатор Тюменской области Александр Моор побывал на предприятии фармацевтической компании "Биокад" в Санкт-Петербурге. Рабочий визит главы региона прошел в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Биокад" входит в число технологических лидеров фармацевтической отрасли в России. Она осуществляет полный цикл создания лекарств – от поиска молекулы и генной инженерии до клинических исследований и массового производства. Компания выпускает препараты для терапии онкологических, аутоиммунных и других социально значимых заболеваний. Для Тюменской области партнерство с компанией – это возможность выйти на качественно новый уровень в подготовке кадров и научных исследованиях, подчеркнул Александр Моор.

Год назад правительство Тюменской области и "Биокад" заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития науки, образования и здравоохранения. Ряд совместных проектов планируется реализовать на площадке межуниверситетского кампуса, который строится в Тюмени в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" нацпроекта "Молодежь и дети".

Специалисты "Биокада" и преподаватели Тюменского государственного медуниверситета уже сейчас реализуют совместный образовательный проект – магистратуру "Биотехнология".

"Долгосрочное сотрудничество с правительством Тюменской области позволяет организовать проведение научно-образовательных мероприятий и программ для специалистов региональной системы здравоохранения. Впереди у нас большие планы", – отметил генеральный директор компании "Биокад" Дмитрий Сивокоз. Он, как и глава региона, считает эффективную интеграцию компетенций компании в проект по созданию межуниверситетского кампуса мирового уровня в Тюмени одним из ключевых направлений взаимодействия.

Тюменская область продолжит развивать свой научно-исследовательский потенциал в таких направлениях, как биоинформатика, клеточная и молекулярная биология, акцентировал внимание губернатор. Это востребованные и социально значимые направления научно-технологического прогресса.

"Для нас принципиально важно дорасти до масштабных научных исследований. Работы в сфере развития биотехнологий хватит всем. Есть узкие места и объективные сложности. Но, как говорится, первый шаг к лечению – это правильно поставленный диагноз. Необходимо объединить усилия компании и региона для реализации больших совместных научных проектов. В этом и есть наша цель", – прокомментировал Александр Моор.