Моор и ГК "Черкизово" обсудили будущие инвестиции в

14:37 19 июня 2025
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Губернатор Александр Моор на полях Петербургского международного экономического форума с новым для региона партнёром - группой "Черкизово" обсудил реализацию  инвестиционного проекта в Тюменской области. 

Компания находится в топе по производству различной мясной продукции. Производственный цикл полный – от выращивания зерновых до выпуска готовой продукции. Её "Черкизово" поставляет более чем в 20 стран.

В декабре 2024 года частью "Черкизово" стала и тюменская производственная площадка, которая ранее принадлежала компании "РУСКОМ" (Голышмановский муниципальный округ). 

Губернатор выразил уверенность в том, что сотрудничество окажется полезным и плодотворным.

Теги: Александр Моор , АПК , ПМЭФ
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