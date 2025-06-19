Моор и ГК "Черкизово" обсудили будущие инвестиции в

Губернатор Александр Моор на полях Петербургского международного экономического форума с новым для региона партнёром - группой "Черкизово" обсудил реализацию инвестиционного проекта в Тюменской области.
Компания находится в топе по производству различной мясной продукции. Производственный цикл полный – от выращивания зерновых до выпуска готовой продукции. Её "Черкизово" поставляет более чем в 20 стран.
В декабре 2024 года частью "Черкизово" стала и тюменская производственная площадка, которая ранее принадлежала компании "РУСКОМ" (Голышмановский муниципальный округ).
Губернатор выразил уверенность в том, что сотрудничество окажется полезным и плодотворным.
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