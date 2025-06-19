Перекресток улиц Герцена-Грибоедова в Тюмени закроют для проезда на шесть дней с 20 июня

В центре Тюмени на шесть дней, с 20 по 25 июня, будет закрыто движение на пересечении улиц Герцена и Грибоедова с связи с реконструкцией теплотрассы, предупреждают в администрации города.

"В связи с выполнением работ по реконструкции участка трубопровода тепловой сети планируется прекращение движения транспортных средств на перекрестке автомобильных дорог Герцена – Грибоедова в период с 20.06.2025 по 25.06.2025. Участников дорожного движения просим обращать внимание на знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать Правила дорожного движения РФ", - сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

Возможные маршруты объезда: улицы Ялуторовская, Кузнецова и Первомайская.