Шесть выпускников Тюменской области сдали ЕГЭ по физике на все сто

Стали известны результаты ЕГЭ по физике и обществознанию. На 100 баллов сдали экзамен по физике сразу шесть ребят: два выпускника лицея №81 Тюмени, двое из физико-математической школы, по одному из Ишимской православной гимназии и Тюменского президентского кадетского училища.

На фото - Дарья Дедюкина из ФМШ: девушка набрала максимум не только по физике, но и по профильной математике. С чем ее персонально в своем телеграм-канале и поздравил губернатор Александр Моор.

На сегодня в Тюменской области 43 стобалльника и две двухсотбалльницы.