Музейный комплекс имени Словцова проведет День народных художественных промыслов

21 июня в "Цеху" пройдут мероприятия и мастер-классы. Участники освоят азы гончарного дела, тюменского ковроткачества, тобольского косторезного искусства, попробуют себя в роли музыкантов или красильщиков, сообщает депкультуры.
Бесплатная программа:
🔸 13:00 | "О народных инструментах" (6+)
Музыкант и коллекционер Алексей Алексеров представит коллекцию этнических инструментов. Гости узнают их историю, услышат звучание и сыграют.
🔸 15:00 | "Окрашивание бумаги натуральными красителями" (6+)
На мастер-классе Александра Конгарова участники узнают о растениях-красителях, способах их подготовки и создадут рисунок с помощью трав.
🔸 17:00 | "Калейдоскоп традиций" (6+)
Приглашаем принять участие в создании арт-объекта по мотивам тюменского махрового ковра из фондов Тюменского музейно-просветительского объединения.
Полная программа - на сайте.
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