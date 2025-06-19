Музейный комплекс имени Словцова проведет День народных художественных промыслов

14:00 19 июня 2025
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 21 июня в "Цеху" пройдут мероприятия и мастер-классы. Участники освоят азы гончарного дела, тюменского ковроткачества, тобольского косторезного искусства, попробуют себя в роли музыкантов или красильщиков, сообщает депкультуры.

 Бесплатная программа:

🔸 13:00 | "О народных инструментах" (6+)

Музыкант и коллекционер Алексей Алексеров представит коллекцию этнических инструментов. Гости узнают их историю, услышат звучание и сыграют.

🔸 15:00 | "Окрашивание бумаги натуральными красителями" (6+)

На мастер-классе Александра Конгарова участники узнают о растениях-красителях, способах их подготовки и создадут рисунок с помощью трав. 

🔸 17:00 | "Калейдоскоп традиций" (6+)

Приглашаем принять участие в создании арт-объекта по мотивам тюменского махрового ковра из фондов Тюменского музейно-просветительского объединения.

Полная программа - на сайте.

Теги: Музейный комплекс имени Словцова , ремесло
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