За проекты благоустройства сквера, аллеи и площади в Тюмени проголосовали более 108 тыс горожан

10:00 19 июня 2025
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Более 108 тысяч тюменцев приняли участие в выборе дизайн-проектов благоустройства сквера Депутатов, аллеи Молодожёнов, площади Борцов Революции на федеральной платформе, сообщил мэр Максим Авфанасьев.

Проекты будут реализованы в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" в 2026 году - в юбилейный для Тюмени год.

"Высокая вовлеченность горожан гарантирует успех реализации проектов.Практика показала, что выбранные совместно проекты превращаются в узнаваемые объекты притяжения, где регулярно проводятся фестивали, праздники и другие городские мероприятия, что подчеркивает их значимость и востребованность среди жителей", - отметил Максим Афанасьев.

Особые слова  благодарности мэр адресовал волонтёрам, по его словам, их энергия и самоотверженность стали движущей силой активного участия тюменцев в голосовании. 

Теги: администрация Тюмени , благоустройство , городская среда , Максим Афанасьев , нацпроекты
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