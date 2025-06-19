За проекты благоустройства сквера, аллеи и площади в Тюмени проголосовали более 108 тыс горожан

Более 108 тысяч тюменцев приняли участие в выборе дизайн-проектов благоустройства сквера Депутатов, аллеи Молодожёнов, площади Борцов Революции на федеральной платформе, сообщил мэр Максим Авфанасьев.
Проекты будут реализованы в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" в 2026 году - в юбилейный для Тюмени год.
"Высокая вовлеченность горожан гарантирует успех реализации проектов.Практика показала, что выбранные совместно проекты превращаются в узнаваемые объекты притяжения, где регулярно проводятся фестивали, праздники и другие городские мероприятия, что подчеркивает их значимость и востребованность среди жителей", - отметил Максим Афанасьев.
Особые слова благодарности мэр адресовал волонтёрам, по его словам, их энергия и самоотверженность стали движущей силой активного участия тюменцев в голосовании.
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