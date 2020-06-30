У избирателей на участках измеряют температуру

В Тюменской области продолжается голосование по поправкам в Конституцию РФ. Тюменцы приходят на избирательные участки, чтобы досрочно проголосовать за или против предлагаемых в закон изменений.
О том, как сегодня проходит голосование на избирательном участке №2080 в районе Дома обороны, рассказал председатель участковой избирательной комиссии Дмитрий Головчиц.
Избиратели подходят каждые 5–7 минут. У входа тюменцев встречают, измеряют температуру, предлагают обработать руки, надеть одноразовую маску, если при себе ее нет, и перчатки. После избиратели регистрируются и получают бюллетень. Процедура голосования занимает не более 10 минут.
"Мы замечаем, что активность участников голосования напрямую зависит от погоды. В солнечные дни, такие как сегодня, жители города идут на избирательные участки охотнее. За все дни досрочного голосования ни одного избирателя с повышенной температурой или плохим самочувствием у нас не было", — рассказал Дмитрий Головчиц.
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