Голосование в Тюменской области проходит спокойно

Фото пресс-службы Тюменской облдумы

Уровень организации процесса голосования по внесению изменений в Конституциб РФ высоко оценил заместитель председателя Тюменской областной Думы, глава фракции "Справедливая Россия" в региональном парламенте Владимир Пискайкин.

"Тюменская область, как всегда, на высоте. Голосование проходит организованно и спокойно. Соблюдается социальная дистанция, выдаются одноразовые перчатки и маски. Каждому избирателю выдается индивидуальная ручка. При необходимости даются разъяснения. Нужно сказать добрые слова в адрес органов государственной власти, местного самоуправления, коллективов учреждений, где проходит голосование. При этом избирательные участки открыты не один день, а с 25 июня по 1 июля. Соответственно нагрузка в этот раз на тех, кто организует голосование – повышенная", - отметил вице-спикер облдумы.

Пискайкин отметил, что многие тюменцы уже пришли на избирательные участки или проголосовали дистанционно. Осталось два дня, чтобы принять решение и отдать свой голос. "Думается, что большинство жителей Тюменской области серьезно отнесутся к этому. Напомню, от гражданской активности каждого зависит будущее страны", - подчеркнул парламентарий.