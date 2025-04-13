Тюменцы могут проголосовать за местные достопримечательности

До 4 мая жители Тюменской области могут поучаствовать в голосовании и поддержать достопримечательности Тюменской области в конкурсе "От южных морей до полярного края" от программы Росмолодежи "Больше, чем путешествие". По результатам опроса опубликуют список 30 лучших туристических объектов России. Отдать свой голос можно на сайте местагордости.рф.

В топ-30 войдут по 10 лучших локаций в каждой номинации: "Точки притяжения", "Пространства развития" и "Места добрых дел". А само голосование проводится в два этапа.

Первый этап голосования продлится до 14 апреля. Пользователи могут отдать по 15 голосов за понравившиеся достопримечательности в номинациях "Точки притяжения" и "Пространства развития", а также 5 голосов за "Места добрых дел". По итогам будет составлен предварительный список лидеров в каждой из категорий.

На втором этапе, который пройдет с 19 апреля по 4 мая, тюменцы выберут по 10 лучших точек притяжения и развивающих пространств, а также отдадут 5 дополнительных голосов за места, объединяющие людей для добрых дел. В результате финального этапа народного голосования составят топ-30 достопримечательностей России.

Объекты, которые получат наибольшее количество голосов, включат в маршруты программы "Больше, чем путешествие". А региональные команды, выдвинувшие их на конкурс, получат сертификаты на поездки, - сообщает Мегатюмень.