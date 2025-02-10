В Тюмени стартовало голосование за объекты для благоустройства в 2026 году

На портале "Я решаю!" с 10 по 19 февраля проходит рейтинговое голосование за объекты благоустройства 2026 года. На основании предложений горожан будут прорабатываться новые идеи для улучшения городской среды, сообщил глава города Максим Афанасьев.

"Ваше мнение важно для нас, ведь именно вы знаете, какие изменения нужны вашему району больше всего. Участвуйте в голосовании до 19 февраля. Делитесь своими идеями и помогайте сделать наш город ещё лучше!", - призывает Афанасьев жителей города.