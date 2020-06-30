Григорий Григорьев: самое главное в государстве – стабильность

Координатор нескольких патриотических проектов, председатель Тюменского РОО ветеранов десантных войск "Союз десантников" Григорий Григорьев принял участие в голосовании о внесении изменений в Основной Закон страны.

"Я проголосовал за. Все Конституции Российской Федерации я изучал в военно-политическом училище, так как в них есть главы, которые определяют функции Вооруженных сил. Что защита Родины - священный долг для каждого гражданина. Я знаю Конституции 18, 24, 36, 77 и 1993 годов, а также изменения этого года. Каждый Основной Закон страны привносил что-то новое в развитие наших демократических прав. Не отрицаю Конституцию СССР, потому что там тоже были свои положительные моменты, а сейчас поправки уже назрели. Если отдавать должное изменениям, которые произошли у нас с 1993 года, то поправки были необходимы. Я приветствую, что это сделано пакетом, - прокомментировал Тюменей.

"Я работаю с ветеранами ВДВ, они желают стабильности. Самое главное в государстве – это стабильность: стабильность мира, стабильность в отношениях между людьми, стабильность в школе, на производстве и другое. Наша армия должна быть всегда на страже и быть сильной. Если мы не будем кормить свою армию, будем кормить чужую. Как говорится "Никто, кроме нас", - с улыбкой добавил он.

Особо, по мнению Григорьева, важны нормы по запрету фальсификации истории, по заботе о ветеранах, что должна проходить индексация пенсий и выплат, по здравоохранению. Необходима поправка и по семье, что ребенка должны воспитывать папа и мама, а не родитель номер один или партнер номер два. "Семья – это основа нашего государства, ячейка общества. И выделяю все, что касается государственной службы: отсутствие у чиновников имущества за границей, двойного гражданства, счетов в банках", - считает он.

Григорьев положительно оценил порядок, четкость, строгость, регламентированность процесса голосования с соблюдением противоэпидемических мер.