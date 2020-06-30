Тюменский общественник считает, что поправки в Конституцию улучшат социальную сферу

В поправках к Конституции РФ большой блок отведен социальной сфере, упоминаются вопросы экологии и защиты животных, отмечает председатель Тюменского областного общественного детского движения "ЧИР", общественница Светлана Максимова. Свой гражданский долг она исполнила на избирательном участке на улице Газовиков.

"В предложенных нормах есть поправки, которые я выделяю особо. Понятно, что я могу с чем-то соглашаться, с чем-то нет, но есть значимые изменения, которые влияют на нашу дальнейшую жизнь. Они касаются некоммерческих организаций (НКО). Там много изменений в положительную сторону. Экологические поправки, экологическое просвещение – не менее важно. Большой блок отдается социальной сфере, что тоже очень близко для меня", - рассказала Максимова корреспонденту "Тюменской области сегодня".

Светлана Максимова отметила высокую безопасность на участках в плане санитарных норм.