Тюменский общественник считает, что поправки в Конституцию улучшат социальную сферу

17:37 30 июня 2020
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Продолжение: Григорий Григорьев: самое главное в государстве – стабильность

В поправках к Конституции РФ большой блок отведен социальной сфере, упоминаются вопросы экологии и защиты животных, отмечает председатель Тюменского областного общественного детского движения "ЧИР", общественница Светлана Максимова. Свой гражданский долг она исполнила на избирательном участке на улице Газовиков.

"В предложенных нормах есть поправки, которые я выделяю особо. Понятно, что я могу с чем-то соглашаться, с чем-то нет, но есть значимые изменения, которые влияют на нашу дальнейшую жизнь. Они касаются некоммерческих организаций (НКО). Там много изменений в положительную сторону. Экологические поправки, экологическое просвещение – не менее важно. Большой блок отдается социальной сфере, что тоже очень близко для меня", - рассказала Максимова корреспонденту "Тюменской области сегодня". 

Светлана Максимова отметила высокую безопасность на участках в плане санитарных норм.

Теги: голосование , Конституция РФ
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