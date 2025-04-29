Около 42,6 тысячи жителей Тюменской области проголосовали за дизайн-проекты в трех городах

Всероссийское онлайн-голосование по выбору дизайн-проектов территорий, которые планируется благоустроить в 2026 году, стартовало 21 апреля. За семь дней своё мнение в поддержку проектов высказали 42 596 жителей Тюменской области - около трети от всех проголосовавших в прошлом году, тогда их было более 138 тысяч человек.

В голосовании пока лидирует проект №1 сквера Депутатов. За новую концепцию уже отдали голоса более 9,6 тысяч жителей.

В Тюменской области люди выбирают дизайн для 5 территорий. Жители Тюмени голосуют за будущий облик и наполнение сквера Депутатов, аллеи Молодоженов, площади Борцов Революции. В Ишиме горожане решают, как обустроить территорию между домами по улице Карла Маркса в районе дома № 62. В Тобольске на суд местных жителей предлагают варианты дизайна для Менделеев-парка (один из этапов).

Принять участие в голосовании можно самостоятельно на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, через мобильное приложение "Госуслуги Решаем вместе", а также с помощью волонтеров. Благоустройство территорий будет выполнено в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", реализацию которого на территории региона курирует Департамент ЖКХ Тюменской области.