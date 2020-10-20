В Тюменской области до 1 ноября в госучреждениях отменены личные приемы граждан

10:16 20 октября 2020
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Личный прием граждан и представителей организаций в исполнительных органах государственной власти Тюменской области приостановлен с 19 октября до 1 ноября 2020 года. Основанием является распоряжение правительства Тюменской области "О приостановлении личных приемов граждан и представителей организаций" от 16.10.2020 № 808-рп.

Как сообщается на портале органов госвласти, ограничение введено в целях снижения рисков распространения коронавирусной инфекции.

Теги: госуслуги , коронавирус , эпидемия
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