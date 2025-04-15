Тюменские врачи вернули переболевшему коронавирусом мужчине лицо

Уникальную и сложную операцию по восстановлению лица провели в тюменском госпитале "Мать и дитя", о необычном пациенте, череп которого съел грибок, рассказала в своем телеграм-канале врач-онколог Юлия Шубина.

Коронавирус у мужчины диагностировали четыре года назад, болезнь дала осложнение в виде агрессивного грибкового поражения костей лица. Грибок буквально разрушил часть черепа: верхнюю челюсть, нижнюю стенку глазницы, глаз утратил зрение и "провалился", во рту образовалась дыра, через которую было видно полость носа и придаточные пазухи.

"Он пришёл к нам — в клинический госпиталь "Мать и дитя".Несколько месяцев команда специалистов — хирургов, онкологов, анестезиологов, микрохирургов — искала решение. Была проведена уникальная операция с применением микрососудистой хирургии. Удалили повреждённый глаз. Рассекли рубцы, высвободили ткани, отсепарировали нос изнутри.Из широчайшей мышцы спины пациента вместе с подкожной клетчаткой сформировали объёмный лоскут — и пересадили его в область дефекта. Под микроскопом сосуды спины были соединены с сосудами шеи", - рассказала онколог.

Врач отметила, что объём поражения был колоссальным, но благодаря работе врачей на сегодня у пациента закрыт дефект, восстановлен объём лица, возвращены базовые функции речи и приёма пищи.