В Тюменской области скончалась 40-летняя женщина с коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 15 150 новых случаев коронавируса в 85 регионах. В Тюменской области зафиксировано 136 новых случаев заболевания, всего с начала пандемии — 11 275 случаев заболевания COVID-19.

"Несмотря на усилия врачей скончалась женщина 40 лет от острой респираторной недостаточности на фоне двухсторонней вирусной пневмонии. За весь период пандемии в Тюменской области скончалось 51 пациент с коронавирусом", — сообщает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

Также за сутки 35 человек выздоровели, за весь период выздоровели 8 025 человек. 21 пациент из общего числа болеющих на ИВЛ. 1 482 человека остаются под медицинским наблюдением, 1741 человек находятся на перевахтовке.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 369 313 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 23 723 летальных исхода, выздоровели 1 056 582 человека.