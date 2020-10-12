В Тюменской области 128 подтвержденных случаев коронавируса за сутки

В России выявлено 13 592 новых случая коронавируса за последние сутки в России, в том числе 128 (10 -дети) - в Тюменской области. Всего с начала года зафиксировано 10 745 случаев.

За сутки выздоровели в регионе 11 человек, всего с начал пандемии 7 899. На ИВЛ находится 21 пациент из общего числа болеющих. 1 297 человек остаются под медицинским наблюдением, 1630 - на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончалось 45 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 312 310 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 722 летальных исхода, выздоровели 1 024 235 человек.