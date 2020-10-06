В Тюменской области 102 новых случая COVID-19 и еще одна смерть пациента с коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 11 615 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 102 новых случая заболевания — в Тюменской области. Всего на территории региона зафиксировано 10 057 случаев COVID-19.

За минувшие сутки в Тюменской области 30 человек выздоровели, за весь период пандемии выздоровели 7 755 человек. 20 пациентов из общего числа болеющих на ИВЛ. 1 128 человек остаются под медицинским наблюдением. 2 347 человек находятся на перевахтовке.

"Несмотря на усилия врачей, от острого дистресс-синдрома на фоне тотальной вирусной пневмонии скончался мужчина 47 лет, в ходе лечения он долгое время находился на ИВЛ", — сообщает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

За весь период пандемии в Тюменской области скончался 41 пациент с коронавирусом.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 237 504 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 663 летальных исхода, выздоровело 988 576 человек.