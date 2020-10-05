В Тюменской области 97 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 10 888 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 97 случаев — в Тюменской области. Всего на территории региона зафиксировано 9 955 случаев заболевания COVID-19.

Также за сутки в Тюменской области 11 человек выздоровели, за весь период пандемии — 7 725 человек. 19 пациентов из общего числа болеющих на ИВЛ. 1 101 человек остается под медицинским наблюдением, 2 300 человек находятся на перевахтовке. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 40 пациентов с коронавирусом.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 225 889 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 475 летальных исходов, выздоровело 982 324 человека.