В Тюменской области 70 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 7 212 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них — 70 случаев в Тюменской области. Всего на территории региона зафиксировано 9 142 случая COVID-19.

За сутки в Тюменской области 28 человек выздоровели, за весь период выздоровели 7 520 человек. 15 пациентов из общего числа болеющих на ИВЛ. 902 человека остаются под медицинским наблюдением, 2 021 человек находится на перевахтовке. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 36 пациентов с коронавирусом.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 136 048 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 20 056 летальных исходов, выздоровели 934 146 человек.