В Тюменской области 63 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявлен 6 431 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 63 случая — в Тюменской области. Всего на территории региона зафиксировано 9 005 случаев COVID-19.

За минувшие сутки в Тюменской области 25 человек выздоровели, за весь период выздоровели 7 463 человек. 10 пациентов из общего числа болеющих на ИВЛ. 816 человек остаются под медицинским наблюдением. 2 091 человек находится на перевахтовке. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 36 пациентов с коронавирусом.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 122 241 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 799 летальных исходов, выздоровело 923 699 человек.