В Тюменской области скончались два пациента с COVID-19

За последние сутки в России выявлено 5 905 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них — 59 новых случаев заболевания в Тюменской области. С начала пандемии в регионе зафиксировано 8 690 случаев COVID-19.

За минувшие сутки в Тюменской области 26 человек выздоровели, за весь период выздоровели 7378 человек. 6 пациентов из общего числа болеющих на ИВЛ. 646 человек остаются под медицинским наблюдением, 2 945 человек находятся на перевахтовке.

"Несмотря на усилия врачей скончались двое мужчин 54 и 56 лет лет с тяжелой двухсторонней вирусной пневмонией на фоне сопутствующих хронических заболеваний. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 35 пациентов с коронавирусом", — сообщает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 091 186 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксированы 19 195 летальных исходов, выздоровели 901 207 человек.