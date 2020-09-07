49 новых случаев коронавируса выявлено в Тюменской области

5 185 новых случаев коронавируса за последние сутки выявлено в России, в том числе 49 - на территории Тюменской области. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 8 111 случаев коронавируса.

За минувшие сутки в области выздоровели 3 человека, за весь период - 7 128. На ИВЛ находится 10 пациентов. 653 человек остаются под медицинским наблюдением, 3 475 - на перевахтовке.За весь период пандемии в Тюменской области скончался 31 пациент с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 030 690 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 17 871 летальный исход, выздоровело 843 277 человек.