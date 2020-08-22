52 новых случая коронавируса в Тюменской области

За последние сутки в России выявлен 4 921 новый случай covid-19, 52 из них - в Тюменской области. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 7 330 больных коронавирусом.

Выздоровели за сутки 26 человек, за весь период - 6840. Из общего числа болеющих 4 пациента на ИВЛ. Под медицинским наблюдением 714 человек, на перевахтовке находятся 2759 человек. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 29 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 951 897 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 310 летальных исходов, выздоровело 767 477 человек.