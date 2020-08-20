В Тюменской области за сутки выявлен 51 случай коронавируса

За 19 августа в России выявлено 4 785 новых случаев коронавируса, в том числе 51 - в Тюменской области. Всего в регионе с начала пандемии коронавирус диагностирован у 7 228 человек, 6 785 из них выздоровели, в том числе 23 - за минувшие сутки.

Из общего числа болеющих 7 пациентов на находятся на ИВЛ. Под медицинским наблюдением остаются 857 человек, на перевахтовке - 2876. За весь период пандемии в регионе скончались 28 пациентов с коронавирусом.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 942 106 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 099 летальных исходов, выздоровело 755 513 человек.





