В Тюменской области заболеваемость ОРВИ выросла на 13%

В Тюменской области с 29 января по 4 февраля заболеваемость ОРВИ увеличилась на 13 % по сравнению с предыдущей неделей, при этом заболеваемость гриппом снизилась в два раза, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Доля детей (от 0 до 14 лет) среди совокупной заболеваемости ОРВИ и гриппом в субъекте составила 54 %.

Рост числа случаев COVID-19 составил 6,8 % к 4 неделе 2024 года, преимущественно за счет взрослого населения. Циркулирует геновариант "Омикрон". Всего за минувшую неделю в регионе выявлено 216 новых случаев коронавируса, госпитализировано 26 человек, выздоровели 195.