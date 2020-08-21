В Тюменской области закрыли еще один моногоспиталь

Моногоспиталь, работавший с 21 июня на базе Западно-Сибирского медцентра федерального медико-биологического агентства России (больница "Водников") прекратил свою работу 16 августа. С 24 августа 2020 года медучреждение переходит на обычный режим. Сейчас оно готовится к открытию.

В больнице пояснили, что закрытие моногоспиталя связано с улучшением эпидемиологической ситуации в регионе, сообщает региональный ОперШтаб.

Ранее ковидный моногоспиталь, рассчитанный на пациентов из шести районов, закрыли в Омутинском районе.