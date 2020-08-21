В Тюменской области зарегистрирована еще одна смерть от коронавируса

За последние сутки в России выявлено 4 870 новых случаев коронавируса, 50 из них - на территории Тюменской области. Всего с начала пандемии в регионе covid-19 диагностирован у 7 278 человек.

За сутки в области выздоровели 29 человек, с начала пандемии - 6 814. Оперштаб сообщает о том, что несмотря на усилия врачей скончался мужчина 64 лет с агрессивным течением тотальной пневмонии на фоне хронического заболевания. Это уже 29 смерть пациентов с коронавирусом в Тюменской области.

Из общего числа болеющих на ИВЛ на сгеодня находятся 4 пациента. 832 человека остаются под медицинским наблюдением, на перевахтовке - 2759 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 946 976 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 189 летальных исходов, выздоровело 761 330 человек.