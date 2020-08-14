В Тюменской области 55 новых случаев коронавируса и 194 выздоровевших за сутки

За последние сутки в России выявлено 5 065 новых случаев коронавируса, в том числе 55 - в Тюменской области. В целом на территории региона с начала пандемии COVID-19 диагностирован у 6 910 человек.

За сутки в области выздоровели 194 человека, за весь период - 6 529. На ИВЛ находятся 12 пациентов. Под медицинским наблюдением 1 015 человек, на перевахтовке - 3267. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 28 пациентов с коронавирусом.

Всего на сегодня в России выявлено 912 823 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 498 летальных исходов, выздоровело 722 964 человека.