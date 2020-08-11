В Тюменской области зарегистрирован 71 новый пациент с коронавирусом и 231 выздоровевший за сутки

За последние сутки в России выявлено 4 945 новых случаев коронавируса, в том числе 71 - в Тюменской области. С начала пандемии на территории региона зафиксировано 6 726 случаев заболевания COVID-19.

За сутки в Тюменской области выздоровел 231 человек, за весь период - 6 035. На ИВЛ находятся 16 пациентов из общего числа болеющих. 1 145 человек остаются под медицинским наблюдением, 3173 человека находятся на перевахтовке. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 28 пациентов с коронавирусом.

Всего в России выявлено 897 599 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 15 131 летальный исход, выздоровели 703 175 человек.