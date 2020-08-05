Панды и лисы напоминают тюменцам о соблюдении социальной дистанции

В Тюмени на Цветном бульваре и в экопарке Затюменском на скамейках появились наклейки, напоминающие о соблюдении социальной дистанции.

Наклейки с изображением панд, львов, котов, тигров, лис и собак породы хаски появились на 26 лавках. В лапах они держат таблички с надписями: "Не больше двух особей одного вида", "Сяду между вами", "Садись рядом" и другие. Длина каждой наклейки — полтора метра, рассказали в медиацентре молодежной политики Тюменской области.

Напомним, что режим повышенной готовности из-за коронавируса в Тюменской области продлен до 16 августа.