Панды и лисы напоминают тюменцам о соблюдении социальной дистанции

15:43 05 августа 2020
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В Тюмени на Цветном бульваре и в экопарке Затюменском на скамейках появились наклейки, напоминающие о соблюдении социальной дистанции.

Наклейки с изображением панд, львов, котов, тигров, лис и собак породы хаски появились на 26 лавках. В лапах они держат таблички с надписями: "Не больше двух особей одного вида", "Сяду между вами", "Садись рядом" и другие. Длина каждой наклейки — полтора метра, рассказали в медиацентре молодежной политики Тюменской области.

Напомним, что режим повышенной готовности из-за коронавируса в Тюменской области продлен до 16 августа.

Теги: коронавирус , профилактика
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