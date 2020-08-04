В Тюменской области скончалась пациентка с коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 5 159 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них — 82 случая в Тюменской области. Всего на территории региона зафиксировано 6 189 случаев COVID-19.

За сутки в Тюменской области 244 человека выздоровели, за весь период выздоровели 5 151 человек. 19 пациентов из общего числа болеющих находятся на ИВЛ. 13 человек размещены в обсерваторе, 1 407 человек остаются под медицинским наблюдением, 2 816 человек находятся на перевахтовке.

"Несмотря на все усилия врачей, скончалась женщина 1964 года рождения с крайне тяжелым течением двухсторонней пневмонии на фоне хронических заболеваний. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 26 пациентов с коронавирусом", — сообщает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 861 423 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 14 351 летальный исход, выздоровел 661 471 человек.