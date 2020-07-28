В Тюменской области 92 случая коронавируса за сутки

За прошедшие сутки в России выявлено 5 395 новых случаев коронавируса в 84 регионах страны, их них в Тюменской области — 92 случая. Всего на территории региона зарегистрировано 5 576 случаев заболевания COVID-19.

За сутки в Тюменской области выздоровели 180 человек, за весь период выздоровели 4 123 человека. 23 пациента из общего числа болеющих на ИВЛ. 25 человек размещены в обсерваторах, 1 373 человека остаются под медицинским наблюдением, 3 157 человек находятся на перевахтовке.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 823 515 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 13 504 летальных исхода, выздоровели 612 217 человек.