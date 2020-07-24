В Тюмени работающим пенсионерам продлили больничные до 16 августа

Губернатор Тюменской области Александр Моор продлил действие режима самоизоляции для лиц старше 65 лет до 16 августа. В связи с этим работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.

Это уже седьмое продление больничных с начала пандемии в регионе. Листки нетрудоспособности оплачиваются за счет средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного. Оплачивать листки нетрудоспособности будут на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в Фонд социального страхования, предоставлять что-то дополнительно самому работнику-пенсионеру не потребуется.

Работодателям необходимо направить в Фонд реестры сведений на своих работников за период с 22 июля по 3 августа и за период с 4 по 16 августа.

Подробную информацию по дистанционному оформлению больничного листа можно получить по телефонам региональной горячей линии 8-800-201-80-72 и федеральной горячей линии 8-800-302-75-49, а также на сайте тюменского регионального отделения ФСС РФ. Информация о выданных больничных и о размере пособия размещена в личном кабинете получателя услуг.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ №876 от 18 июня 2020 года на новый больничный работающие 65 + уходят после соответствующего решения главы региона. Со списком регионов, где продолжают действовать ограничения, можно ознакомиться на сайте Фонда социального страхования.