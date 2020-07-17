В Тюменской области за сутки выявлено 84 случая COVID-19

За последние сутки в России выявлено 6 406 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них в Тюменской области зарегистрировано 84 новых случая. Всего на территории региона зафиксирован 4451 случай COVID-19.

За сутки в Тюменской области выздоровели 99 человек, за весь период выздоровели 2867 человек. 13 пациентов из общего числа болеющих подключены к аппаратам ИВЛ. 61 человек размещены в обсерваторах, 1296 человек остаются под медицинским наблюдением. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 22 пациента с коронавирусом.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 759 203 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12 123 летальных исхода, выздоровели 539 373 человека.