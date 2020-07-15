В Тюменской области скончался 66-летний мужчина с коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 6 422 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 82 случая зарегистрировано в Тюменской области. Всего на территории региона зафиксировано 4 286 случаев COVID-19.

За сутки выздоровели 85 человек, за весь период выздоровели 2 687 человек. На ИВЛ находятся 10 пациентов. 79 человек размещены в обсерваторах, 1 312 человек остаются под медицинским наблюдением.

"Еще один пациент с COVID-19 скончался в Тюменской области. Это мужчина 66 лет, у него было крайне тяжелое течение двухсторонней пневмонии на фоне хронического заболевания. Общее число умерших возросло до 22 человек", — сообщает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 746 369 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 770 летальных исходов, выздоровели 523 249 человек.