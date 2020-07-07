В Тюменской области 78 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 6 368 новых случаев коронавируса в 82 регионах. В Тюменской области диагноз подтвердился еще у 78 человек. Всего на территории региона зарегистрировано 3 638 случаев COVID-19.

За сутки в Тюменской области выздоровели 53 человека, за весь период выздоровели 2 055 человек. 8 пациентов находятся на аппаратах ИВЛ. 67 человек находятся в обсерваторах, 1 366 человек остаются под медицинским наблюдением. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 18 пациентов с коронавирусом.

Всего в России выявлено 694 230 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 10 494 летальных исхода, выздоровели 463 880 человек.