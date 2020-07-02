В Тюменской области 76 случаев коронавируса за сутки

За последние сутки в России выявлено 6 760 новых случаев коронавируса в 83 регионах. В Тюменской области диагноз подтвердился еще у 76 человек. Всего на территории региона зафиксирован 3 231 случай COVID-19.

За сутки 31 человек выздоровел, за весь период выздоровели 1 875 человек. 8 пациентов находятся на аппаратах ИВЛ. 145 человек находятся в обсерваторах, 1 186 человек остаются под медицинским наблюдением. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 18 пациентов с коронавирусом.

Всего в России выявлено 661 165 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9 683 летальных исхода, выздоровели 428 978 человек.