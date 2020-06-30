На Ямале "Единая Россия" организовала раздачу бесплатных масок

Маски будут вручаться ямальцам на железнодорожном вокзале и в аэропорту Нового Уренгоя. Представители регионального отделения ЕР планируют раздать путешественникам более 20 тысяч индивидуальных средств защиты.

По инициативе Секретаря регионального отделения партии "Единая Россия" Алексея Ситникова, в Новом Уренгое организована раздача масок в аэропорту и на железнодорожном вокзале.

"В этой сложной ситуации очень важно помочь людям и обеспечить наших жителей и гостей города масками. Нашему городу нужна поддержка",- Алексей Ситников, глава отделения "Единой России" в ЯНАО.

В "Единой России" подчеркнули, что с начала действия эпидемии партийцы раздали в ЯНАО свыше 40 тыс. масок, сообщает Муксун.FM