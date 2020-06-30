В Тюменской области 65 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 6 719 случаев коронавируса в 83 регионах. В Тюменской области коронавирусная инфекция обнаружена еще у 65 человек. Всего на территории региона зарегистрировано 3 018 случаев COVID-19.

За сутки в Тюменской области 20 человек выздоровели, всего выздоровели 1 752 человека. 8 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. 155 человек находятся в обсерваторах, 1 267 человек остаются под медицинским наблюдением. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 17 пациентов с коронавирусом.

Всего в России выявлено 641 156 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9 166 летальных исходов, выздоровело 403 430 человек.