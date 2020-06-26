В Тюменской области 61 случай коронавируса за сутки

За последние сутки в России выявлено 6 800 новых случаев коронавируса в 85 регионах. В Тюменской области диагноз подтвердился еще у 61 человека. Всего на территории региона зарегистрировано 2 827 случаев COVID-19.

За стуки 54 человека выздоровели, за весь период выздоровели 1 695 человек, 9 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. 140 человек находятся в обсерваторе, 1 201 человек остаются под медицинским наблюдением.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 16 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

Всего в России выявлено 620 794 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 8 781 летальный исход, выздоровело 384 152 человека.