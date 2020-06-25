В Тюменской области 49 случаев коронавируса за сутки

13:07 25 июня 2020
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Фото: pixabay.com

За последние сутки в России выявлено 7 113 новых случаев коронавируса в 82 регионах. В Тюменской области диагноз подтвердился еще у 49 человек. Всего на территории региона зафиксировано 2 766 случаев COVID-19.

За сутки 35 человека выздоровели, за весь период выздоровел 1641 человек. 9 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. 141 человек находятся в обсерваторе, 1166 человек остаются под медицинским наблюдением. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 16 пациентов с коронавирусом.

Всего в России выявлен 613 994 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 8 605 летальных исходов, выздоровело 375 164 человека.

Теги: коронавирус , статистика
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